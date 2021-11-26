بسبب المتحور الجديد.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول أفريقية

2021-11-26 / 12:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت بريطانيا أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحّة البريطاني، ساجد جاويد، إنّ قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية من الدول الستّ، وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر اليوم.

وأضاف أنّ “المؤشّرات الأوّلية لهذه المتحوّرة تشير إلى أنّها قد تكون أكثر قابلية للانتقال من المتحوّرة دلتا وأنّ اللّقاحات المتوفرة حالياً قد تكون أقلّ فعاليّة” في منع الإصابة بها.

ولفت الوزير إلى أنّ العلماء البريطانيين “قلقون للغاية” من هذه النسخة الجديدة المتحوّرة التي حمّلتها جنوب أفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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