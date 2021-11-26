نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات رعدية من الجمعة إلى الأحد

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 20 سم) وزخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 25 ملم) ستهم من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد عددا من مناطق المملكة .

وأوضحت المديرية ، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ، أن عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان ،وإفران وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة ستشهد ما بين الثالثة من زوال اليوم الجمعة وإلى الساعة العاشرة من بعد غد الأحد، تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 10 إلى 20 سم.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا قوية تتراوح ما بين 20 و 25 ملم ستهم من الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى العاشرة من صباح يوم غد السبت عمالات وأقاليم كلميم وطانطان وطرفاية.

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