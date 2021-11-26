الصورة : نزار بركة

بسبب تمديد حالة الطوارئ.. الاستقلال يقرر عقد مجلسه الوطني عن بعد

2021-11-26 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نظرا لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية ، وتقيدا بالاجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءا للمخاطر المحتملة لجائحة كورونا ، أعلن رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس الوطني للحزب عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية.

وحسب بلاغ للحزب، فستعرف أشغال الجلسة الأولى، التي ستنعقد يوم السبت 27 نونبر 2021 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تقديم الكلمة الافتتاحية لشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، يليها العرض السياسي والتنظيمي لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال. وستتوصلون يوم السبت صباحا برابط الولوج إلى المنصة الرقمية التفاعلية.

وسيتم تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم الإعلان عن تاريخها وشكلها لاحقا، ستخصص لعرض تدخلات وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم إجابات وتفاعلات الأمين العام للحزب عليها.

وسيختتم المجلس الوطني بعد ذلك دورته بتقديم مشروع البيان الختامي للمجلس والمصادقة عليه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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