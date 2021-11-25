المغرب يرجئ تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية منتصف ليلة الأحد عوض الجمعة

2021-11-25 / 10:56 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد-19، مساء اليوم الخميس، أن قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من فرنسا تم إرجاؤه إلى غاية منتصف ليلة الأحد 28 نونبر عوض الجمعة 26 نونبر 2021.

وأوضحت اللجنة بين الوزارية، في بلاغ، أن قرار إرجاء تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية الأحد يهدف إلى تسهيل عملية عودة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.

يذكر بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا يأتي من أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المملكة في مجال تدبير جائحة كوفيد – 19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫23 تعليقات

  10. بعدما تنفست السياحة والسفر والرحلات الجوية .مرة أخرى تقومون بالاغلاق المطارات.ها هذه الاعيب معنا لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…

  11. كان حلمي ان احتفل برأس السنة الميلادية في المغرب مع الأهل والاصدقاء ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…

  15. شكرآ لكم على هذه التصرفات معنا .نحن مجرد حيوان لاقيمة لنا عندكم تفعلون بنا كما يحلوا لكم.(إغلاق فتح إغلاق فتح وووووو.لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  17. كنت اود الذهاب إلى فرنسا في آخر السنة الميلادية ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات امنيتي ان ازور هذا البلد هههههههه.

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