المغرب يرجئ تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية منتصف ليلة الأحد عوض الجمعة
هبة بريس _ الرباط
أعلنت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد-19، مساء اليوم الخميس، أن قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من فرنسا تم إرجاؤه إلى غاية منتصف ليلة الأحد 28 نونبر عوض الجمعة 26 نونبر 2021.
وأوضحت اللجنة بين الوزارية، في بلاغ، أن قرار إرجاء تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية الأحد يهدف إلى تسهيل عملية عودة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.
يذكر بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا يأتي من أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المملكة في مجال تدبير جائحة كوفيد – 19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي
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23 تعليقات
السؤال المطروح او أكثر من سؤال.
الطريق البرية البحرية ماذا عنها.
القدوم من فرنسا او الذهاب اليها عبر دولة أخرى .
إن خلاصة القول . قوله تعالى في كتابه الكريم (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم..)
والله هذآ الغموض لم نستحمله. هذآ العبث والاستهزاء بنا متى سينتهي هذا المسلسل لكوفيد 19 كورونا هههههههه.
والناس المعلقين في فرنسا ماذا تفعل من أجل الدخول الى المغرب هههههههه
كل هذه البروتوكولات والاغلاق ليس بسبب كورونا. وهو الاحتفال برأس السنة الميلادية…. هههههههه
وستستمر الارتجالية والعبث مرة أخرى.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لاندري متى تستيقظ الحكومة من هذه القرارات التي لا محل لها….
السلطات المغربية تحلم ومن بعد تستيقظ ومن بعد ترج الى حلمها وهكذا تظل تفعل هههههههه.
اذن ما فائدة التلقيح الذي تلقيناه حتي تقومون بالاغلاق المطارات مرة أخرى…
بعدما تنفست السياحة والسفر والرحلات الجوية .مرة أخرى تقومون بالاغلاق المطارات.ها هذه الاعيب معنا لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
كان حلمي ان احتفل برأس السنة الميلادية في المغرب مع الأهل والاصدقاء ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
من كل هذا هل هناك دعم للقطاع السياحي.المتضرر من قبل .بعدما تنفس شيئا ما قمتم بالاغلاق وغلق ابواب الرزق….
شدوا غلقوا فتحوا ما هذه الاستهزاء .جعلتمون ككرة تلعبون بها كما تشاؤن.ههههههه.
هذآ الاغلاق والفتح كان في الحكومة السابقة بقراراتها المفاجئة .فماذا حدث لكم ؟؟؟هل اخذتم العدوة منها؟؟؟؟؟
شكرآ لكم على هذه التصرفات معنا .نحن مجرد حيوان لاقيمة لنا عندكم تفعلون بنا كما يحلوا لكم.(إغلاق فتح إغلاق فتح وووووو.لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كل هذه الافعال السياسية كي يفرضون علينا التلقيح الإجباري.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
كنت اود الذهاب إلى فرنسا في آخر السنة الميلادية ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات امنيتي ان ازور هذا البلد هههههههه.
ممكن اذهب بطائرتي الخاصة بي هههههههههههههههه
بكل بساطة يريدون السيطرة علينا باي طرق وكذا تدمير حالتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حكومة بمعنى الكلمة. كورونا مجرد لعبة سياسية عندهم ……