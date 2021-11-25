استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر المقبل

2021-11-25 / 7:49 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس تأجيل النظر في قضية الصحافيين عمر الراضي، وعماد استيتو إلى غاية 9 دجنبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بعد طلب عدد من المحامين تسجيل أسمائهم في هيأة دفاع الصحافيين.

وقضت محكمة، في الدار البيضاء، بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي، عمر الراضي، بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.

وحكم على زميله الصحافي، عماد استيتو، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

2021-11-25 / 8:17 مساءً
Photo of سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء

سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج…

2021-11-25 / 7:25 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف ضد النساء منذ بداية 2021

مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف…

2021-11-25 / 7:17 مساءً
Photo of ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات احتجاجية بعدد من المدن

ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات…

2021-11-25 / 7:03 مساءً
Photo of غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب بمتحور ” الوهم “

غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب…

2021-11-25 / 6:32 مساءً
Photo of المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

2021-11-25 / 5:50 مساءً
Photo of “صيادلة المغرب” يكذبون آيت الطالب: “لم تستقبلنا”

“صيادلة المغرب” يكذبون آيت الطالب: “لم تستقبلنا”

2021-11-25 / 5:20 مساءً
Photo of تسجيل 115 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 115 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-11-25 / 4:25 مساءً
Photo of نتائج مباراة توظيف مفتشي الشغل تخلف استياء بين صفوف موظفي إدارة التامك

نتائج مباراة توظيف مفتشي الشغل تخلف استياء بين صفوف…

2021-11-25 / 4:02 مساءً
Photo of الحماية الاجتماعية.. المصادقة على مرسوم تطبيقي يتعلق ببعض الفئات المهنية

الحماية الاجتماعية.. المصادقة على مرسوم تطبيقي يتعلق ببعض الفئات…

2021-11-25 / 3:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق