استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر المقبل

هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس تأجيل النظر في قضية الصحافيين عمر الراضي، وعماد استيتو إلى غاية 9 دجنبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بعد طلب عدد من المحامين تسجيل أسمائهم في هيأة دفاع الصحافيين.

وقضت محكمة، في الدار البيضاء، بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي، عمر الراضي، بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.

وحكم على زميله الصحافي، عماد استيتو، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0