أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

هبة بريس - الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة حريصة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي.

وذكر أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، وورشا جد هام، سيتعزز، بمشيئة الله، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده.

وأضاف أخنوش، أن هذا الميثاق سيساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.

ومن منطلق حرص الحكومة على تقوية الاستثمار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، قدم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

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