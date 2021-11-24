الأولى من نوعها.. إسرائيل تبرم مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب

هبة بريس - الرباط

أبرمت إسرائيل اليوم الأربعاء، مع المغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها، اليوم الأربعاء، في الرباط بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول في وزارة الدفاع إشارته إلى أن الدولة العبرية تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن ومصر، لكن لم يتم إبرام أي مذكرات تفاهم دفاعية لها معهما، ما يجعل الاتفاقية المبرمة في المغرب اليوم “غير مسبوقة”.

هذا ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في زيارة تعد الأولى من نوعها بعد استئناف العلاقات.

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