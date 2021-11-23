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نبيلة منيب

منيب تراسل الطالبي العلمي بسبب استمرار منعها من ولوج البرلمان

2021-11-23 / 6:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد رسالة إلى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، تطالبه فيها بابلاغها بالترتيبات التي تم اتخاذها من اجل تسهيل ولوج البرلمان بالنسبة لجميع البرلمانيات و البرلمانيين.

وقالت منيب، في مراسلتها: “إننا لم نتوصل، بشكل رسمي، ببلاغ يفرض جواز التلقيح لولوج البرلمان، مضيفة أنه ولحد الساعة لم يتم اخبارنا باي تطور يسمح بتدارك الاقصاء الذي لازال ممارسا على حزبنا و حقنا في أداء مهامنا التمثيلية، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد و القانون الداخلي للبرلمان الذي يعتبر امتداد له”.

و أضافت : ” باعتباركم رئيسا للمؤسسة التشريعية فمن مسؤوليتكم تصويب هذا الوضع و السهر على تطبيق سليم للدستور و تفادي اي تأويل يهدد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية الهامة”.

وخلق اقرار “جواز التلقيح ” حالة من الجدل ” اذ لم يقتصر الأمر عند الشق الشعبي في البلاد، بل تطور إلى مجلس النواب، في وقت منعت فيه النائبة البرلمانية نبيلة منيب من الدخول إلى مبنى البرلمان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. بما أنها حملة وطنية ، ما عليك أختي العزيزة إلا الإنخراط في الواجب الوطني وراء قائد البلاد صاحب الجلالة نصره الدي كان أول المتطوعين لتلقي اللقاح وبعده تلقح جميع موظفي الدولة بجميع رتبهم من أعلى رتبة إلى الموظف البسيط من القوت مسلحة ملكية والدرك الملكي ، وموظفي الأمن الوطني والوقاية المدنية . وفي الأخير نصيحتي لك أن لا تركبي الموج وتسبحي ضد التيار الدي ربما سيجرفك إلى وسط الأمواج العاتية .

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