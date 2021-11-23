منيب تراسل الطالبي العلمي بسبب استمرار منعها من ولوج البرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد رسالة إلى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، تطالبه فيها بابلاغها بالترتيبات التي تم اتخاذها من اجل تسهيل ولوج البرلمان بالنسبة لجميع البرلمانيات و البرلمانيين.

وقالت منيب، في مراسلتها: “إننا لم نتوصل، بشكل رسمي، ببلاغ يفرض جواز التلقيح لولوج البرلمان، مضيفة أنه ولحد الساعة لم يتم اخبارنا باي تطور يسمح بتدارك الاقصاء الذي لازال ممارسا على حزبنا و حقنا في أداء مهامنا التمثيلية، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد و القانون الداخلي للبرلمان الذي يعتبر امتداد له”.

و أضافت : ” باعتباركم رئيسا للمؤسسة التشريعية فمن مسؤوليتكم تصويب هذا الوضع و السهر على تطبيق سليم للدستور و تفادي اي تأويل يهدد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية الهامة”.

وخلق اقرار “جواز التلقيح ” حالة من الجدل ” اذ لم يقتصر الأمر عند الشق الشعبي في البلاد، بل تطور إلى مجلس النواب، في وقت منعت فيه النائبة البرلمانية نبيلة منيب من الدخول إلى مبنى البرلمان.

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