بعد السطو على 160 مليون سنتيم ..عملية سرقة تطال وكالة للتأمين بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرضت وكالة خاصة بالتأمين ، صباح اليوم الثلاثاء ، لعملية سرقة من قبل مجهول ،على مستوى حي كاسباراطا بالقرب من مسجد “السعودي ” بطنجة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فان مجهول اقتحم الوكالة الخاصة بالتأمين “اطلنما سند”وعمد الى اشهار سلاح أبيض في وجه مستخدمة قبل أن يتمكن من الفرار، بعد ما أخد المال من حقيبة يدوية تعود ملكيتها للسيدة المستخدمة بالوكالة .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان لفتح تحقيق بغية معرفة تفاصيل عملية السرقة التي تاتي بعد مرور ساعات فقط على عملية سطو شهدتها عاصمة البوغاز امس ومكنت مجهولين من سرقة 160 مليون سنتيم كان على متن ناقلة اموال .

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