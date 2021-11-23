الحكم الدولي بلفتوح يغادر لدار البقاء و لقجع يعزي أسرة الراحل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر لدار البقاء صبيحة اليوم، الحكم الدولي السابق عبد العزيز بلفتوح و الذي كان يشغل مهمة عضو في اللجنة المركزية السابقة للتحكيم و ذلك بعد صراع طويل مع المرض.

و نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برقية تعزية بهاته المناسبة الأليمة جاء فيها أن رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، يتقدمون بخالص تعازيهم الحارة لأفراد أسرة المرحوم الحكم الدولي السابق عبد العزيز بلفتوح ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وأسرة الكروية الوطنية في هذا المصاب الجلل.

هذا و كان الراحل بلفتوح يعتبر من خيرة الحكام الدوليين في تاريخ المغرب و هو من مدينة فاس و عاصر عددا من ألمع قضاة الصافرة المغربية في عصرها الذهبي في تسعينات القرن الماضي.

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