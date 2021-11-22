وزير التشغيل عن “قرار بنموسى”: “لن أعلق.. الوزير سيجيبكم خلال اليومين القادمين”

هبة بريس - الرباط

رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص شروط الترشيح لمباريات التدريس.

وردا على البرلمانيين، قال سكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، “بما أن السيد الوزير غادي يدير خرجة ويتكلم معاكوم فالموضوع خلال اليومين القادمين فأفضل أن المعني بالأمر هو اللي يهضر”

وأضاف الوزير، قائلا: “احتراما للسيد الوزير واحتراما للعملية مغاديش نهضر أنا فالموضوع”.

هذا وكان عدد من النواب البرلمانيين قد سائلوا وزير التشغيل حول شروط الترشيح لمباريات التعليم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0