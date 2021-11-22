بعدد من المدن.. الطلبة يستأنفون احتجاجاتهم ضد قرار بنموسى

هبة بريس - الرباط

بعدد من المدن، استأنف الطلبة وحاملو الشهادات الجامعية احتجاجاتهم ضد قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص شروط الترشح لمباريات التدريس.

وشهد محيط عدد من الجامعات بكل من مدن مراكش والرباط وأكادير وفاس، صباح اليوم الاثنين، احتجاجات للطلبة الرافضين لقرار بنموسى.

ورفض الطلبة المحتجين، شعارات رافضة لقرار الوزارة من قبيل “لا للانتقاء” و”لا لتحديد سن التدريس”.

هذا ويشار الى أن عددا من الطلبة أعلنوا مقاطعتهم لمحاضراتهم الجامعية بسبب قرار بنموسى القاضي باعتماد الانتقاء وتحديد السن في مباريات التدريس.

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