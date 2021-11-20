رسميا.. الإعلان عن انطلاق الترشيح لمباريات التدريس اليوم السبت

هبة بريس - الرباط

أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن فتح باب الترشيح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخاصة بالأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، وذلك ابتداء من اليوم السبت 20 نونبر الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 04 دجنبر 2021.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، في بلاغ لها، أن باب الترشيح سيفتح حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف: http://tawdif.men.gov.ma، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2022-2023.

وأوضحت أنه يسمح بالمشاركة في هذه المباريات المزمع تنظيمها، من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم السبت 11 دجنبر 2021 للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية أو شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو ما يعادلهما، وكذا شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلهما، بالنسبة للمترشحين لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما يسمح بالمشاركة في هذه المباريات للحاصلين على شهادة الإجازة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو ما يعادلها، بالنسبة للمترشحين لمباريات توظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في مجال الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الحياة والأرض أو ما يعادلها، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الملحقين التربويين أطر الأكاديميات (تخصص تحضير المختبرات المدرسية) وشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في جميع التخصصات أو ما يعادلهما بالنسبة لتخصص الحراسة التربوية والتوثيق.

ويخول أيضا للحاصلين على دبلوم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في مجالات الفلسفة أو علم النفس أو علم الاجتماع أو ما يعادلها، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الملحقين الاجتماعيين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المشاركة في هذه المباريات.

و أشارت الوزارة إلى أنه للإحاطة بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالترشيح لهذه المباريات، يمكن الاطلاع على الإعلانات الخاصة بها، والمنشورة بالمواقع الرسمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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