بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

مباريات أطر الاكاديميات ..شرط السن في أقل من 30 عاما يجر على بنموسى سخطا “فايسبوكيا”

2021-11-19 / 5:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

سخط “فايسبوكي ” كبير ذلك الذي تلا منشور وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ؤ المتعلق بتحديد شروط اجتياز مباريات أطر الاكاديميات التي حصرت السن في أقل من 30 سنة .

قرار بنموسى ، اعتبره نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي يتناقض والشعارات التي رفعتها الحكومة منذ تعيينها والرامية الى ضخ الطاقات والكفاءات بمنظومة التربية والتكوين، وهو القرار الذي وصفه نشطاء بانه مخالف للدستور وقانون الوظيفة العمومية .

وتهم المستجدات التي اعلنت عنها وزارة التربية الوطنية وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة ؛

كما سيتم إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية ؛

وسيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم ؛

كما حددث الوزارة السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. التخربيق هذا….إوا الناس لي عندها أكثر و كتسنا فرصة توظف على قلتها فهاد الزمن!!! هذا هو التغيير لي كنتسناو؟..وا فينكم هادوك لي كانوا ساخطين على حكومة العدالة و التنمية، على الأقل هادوك عطاو فرص فالتعليم للجميع.

  3. “مباريات أطر الاكاديميات ..شرط السن في أقل من 30 عاما يجر على بنموسى سخطا “فايسبوكيا”
    السن محددة في 30 سنة و ليس أقل من 30 سنة

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