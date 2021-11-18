5 مغاربة ضمن القائمتين المؤهلتين لجائزة الشيخ زايد للكتاب

2021-11-18 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس

ضمت القائمتان الطويلتان المؤهلتان لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة عشرة (2021 -2022 )، في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، خمسة كتاب مغاربة.

ويتعلق الأمر في فئة المؤلف الشاب ، بأسامة الصغير عن كتابه “اللاهوت والثقافة بين الذات العربية والآخر الأنجلو أمريكي” الصادرة عن منشورات دار الأمان عام 2021 ،ونزار كربوط عن مؤلفه ” العرض ما قبل الأول” الصادر عن المركز الثقافي العربى عام 2020 ، ومصطفى رجوان عن مؤلفه ” الكائن البلاغي اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب (البيان والتبيين)” الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021.

وفي فئة أدب الطفل والناشئة، ضمت القائمة الطويلة ، كلا من رجاء ملاح عن مؤلفها “موعدي مع النور” ،الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2021 ، و ياسين حزكر عن مؤلفه “الله ما أحلاه”، الصادر عن دار الحكماء للنشر عام 2021.

وذكرت دائرة الثقافة والسياحة بابوظبي في موقعها على الانترنيت،أن فرع المؤلف الشاب ،حقق أعلى عدد من المشاركات في الجائزة بلغ 881 مشاركة، مقارنة بالدورات السابقة ، فيما بلغ عدد مشاركات فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة.

وضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب 14 عنوانا من 8 دول عربية، تشمل بالإضافة الى المغرب ،كلا من تونس، والعراق، ومصر، والكويت، والسعودية، والأردن ولبنان. وضمت عناوين لأعمال شعرية وأطروحات ودراسات نقدية ونصوصا أدبية.

فيما شملت القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة 10 عناوين من 6 دول عربية، ضمت بالإضافة الى المغرب ، كلا من السعودية، وتونس، وسلطنة عمان، والإمارات وسوريا.

وتكافىء جائزة الشيخ زايد للكتاب الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى. كما تكرم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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