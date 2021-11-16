وجدة .. النقابات الصحية تحتج ضد الحكومة

هبة بريس - وجدة

نظم التنسيق النقابي الإقليمي وتفاعلا مع التنسيق النقابي الوطني وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 16 نونبر الجاري أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ التنسيق النقابي الإقليمي توصل موقع موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه كلما لاحت بارقة أمل في انفراج الوضع الصحي ببلادنا والمرتبط بجائحة كوفيد 19، إلا وتفاجأ الموظفون بقرارات تعصف بآمال منتظرة وتبدد احلاما راودتهم على امتداد فترة تقارب السنتين نتيجة ظروف عمل لا تسير إلا في اتجاه التدهور وهجوم على حقوق مكتسبة لا يزداد إلا سرعة وكثافة وإمعان متنوع في إذلال موظفي القطاع والاستهانة بتضحياتهم.

ويضيف البلاغ ذاته، ففي الوقت الذي كان موظفو القطاع ينتظرون من الوزير القديم/الجديد الإعلان عن انطلاق التفاوض مع المنظمات النقابية يتم من خلاله الاستجابة لملفاتهم المطلبية والتي عمرت برفوف وزارته على امتداد ولايته السابقة وولايات من سبقوه نتفاجأ بتصريحات الوزير المنتدب لدى وزير المالية “ لقجع “ الذي افتتح مشواره الوزاري بالاعلان عن تنزيل ما سماه “مشروع الوظيفة الصحية” ومطالبة النواب بالإسراع بالتصويت عليه والذي يتبين من خلاله -وان كان مقتضبا- أن هذا المشروع يعد سيدق اخر مسمار في نعش مكتسبات موظفي القطاع بجميع رتبهم وفئاتهم هذا دون اغفال التأخر الغير مبرر في تسوية وضعياتهم الادارية المجمدة منذ 2017 والتي شكلت سببا في حرمانهم من مستحقاتهم المالية المرتبطة بانتقالهم في الدرجة أو الرتبة وكذلك صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد والتعويض عن التلقيح وفي تغييب كلي لاطاراتنا النقابية ، مما جعل القطاع يعرف انحباسا وتوثرا غير مشهود ينبئ بتوثر اجتماعي بدت ملامحه تلوح مع بداية الموسم الاجتماعي الحالي، ونحن في التنسيق النقابي اذ نعتبر العنصر البشري مركز النظام الصحي وسر نجاح أي برنامج والذي لن يتأتى له ذلك دون اعطاء الموظفين مكانتهم المستحقة وتمكينهم من حقوقهم المشروعة فاننا نطالب ب :

•الاعلان عن تجميد مشروع الوظيفة الصحية ووضع برنامج للتفاوض حوله دون وضع اي سقف زمني أو مطلبي.

•اظهار حسن النية عبر الاستجابة للملفات المطلبية خاصة منها الاستعجالية التي لا تقبل أي تأجيل

•صرف الشطر الثاني من منحة كوفيد في اسرع وقت

•صرف التعويض عن التلقيح وعن العمل عن ايام السبت لمن قام بذلك.

•الاسراع من طرف المصالح المركزية بتسوية الوضعية الادارية للموظفين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية المترتبة عن ذلك.

•تحسين شروط عمل الموظفين وفتح حملة للتوظيف لجميع الفئات قصد تجويد الخدمات الصحية كما وكيفا وسد الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع.

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