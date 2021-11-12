خليلوزيتش: باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن أداء جيد

هبة بريس

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خليلوزيت ، إن المنتخب سيخوض المباراة التي ستجمعه مساء الجمعة بنظيره السوداني برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022)، بنفس الأداء والثقة التي خاض بها المباريات السابقة.

وأضاف خليلوزيتش، في تصريح صحفي على هامش حصة تدريبية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط عشية المباراة ، أن المجموعة الوطنية جاهزة لخوض هذه المباراة بنفس العزيمة والإرادة لتحقيق نتيجة الفوز في هذه المقابلة .

وتابع مدرب أسود الأطلس أن عناصر المنتخب مدعوة لمواصلة الأداء الجيد الذي أبانت عنه خلال مجريات التصفيات ، وتحقيق الفوز في مباراتي السودان وغينيا لضمان التأهل إلى المحطة المقبلة بالمستوى المعهود.

وبعد أن نوه بالأداء الجيد للاعبين والاستعدادات الجارية ، قال المدرب البوسني إن ” باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يبرهن عن أداء جيد ويبدي انخراطه وجاهزيته لإسعاد الجماهير المغربية” ، مشيرا إلى أن كتيبته لم تتأثر بالغيابات على اعتبار وجود عناصر بديلة بنفس الأداء والكفاءة.

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