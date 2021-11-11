جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000 منصب شغل

2021-11-11 / 9:39 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

تم، اليوم الخميس بجرادة، تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك (تنقية القمرون)، والتي ستساهم في توفير حوالي 1000 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.

وأشرف على افتتاح هذه الوحدة، التي تم إنجازها بتكلفة مالية قدرها 21,3 مليون درهم، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد معاذ الجامعي، بمعية السادة محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، وعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك بحضور مسؤولين محليين وجهويين مدنيين وأمنيين، وفعاليات المجتمع المدني.

وتم إنجاز هذه الوحدة، التي تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإقليم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6 ملايين درهم)، ومجلس جهة الشرق (6 ملايين درهم)، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق (1.3 مليون درهم)، وشركة “MMSS” صاحبة المشروع (8 ملايين درهم)، ثم شركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).

وبهذه المناسبة، تم توقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة، والمديرية الجهوية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات (قطاع الشغل)، والشركة المشغلة (MMSS)، وممثلو المنظمات النقابية بإقليم جرادة.

ويأتي توقيع هذا الميثاق، تكريسا لرغبة كافة المتدخلين؛ من سلطات عمومية وشركاء اجتماعيين ومستثمرين خواص، من أجل خلق أجواء مشجعة للاستثمار واستقطاب المشاريع وتوطينها بالإقليم.

ويهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف؛ مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.

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