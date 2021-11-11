إتفاق ” تاريخي” بين أمريكا والصين لمواجهة الاحتباس الحراري

2021-11-11 / 2:10 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إتفاق وصف ب ” التاريخي ” أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، عن خطة للعمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقد المقبل الحاسم، في دفعة قوية لقمة كوب26 حول المناخ.

ونقلت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن أكبر اثنين من البلدان المسببة للانبعاثات في العالم تبادلا الإهانات منذ ما قبل بدء المؤتمر، لكن مساء أمس الاربعاء، كشف الجانبين عن إعلان مشترك من شأنه أن يشهد تعاون أكبر بشأن تخفيضات الانبعاثات التي يقول العلماء إنها ضرورية في السنوات العشر المقبلة من أجل البقاء.

جاء هذا التحول الملحوظ بمثابة مفاجأة للمضيفين في المملكة المتحدة، وسيقوم بإرسال إشارة قوية إلى أكثر من 190 دولة أخرى في المحادثات.وستعمل الصين والولايات المتحدة معًا في بعض المجالات الرئيسية المحددة، مثل خفض الميثان – أحد غازات الدفيئة القوية – والانبعاثات من وسائل النقل والطاقة والصناعة.وقال شي جينهوا، رئيس الوفد الصيني: “أصبح تغير المناخ تحديًا ملحًا بشكل متزايد. نأمل أن يساعد هذا الإعلان المشترك في تحقيق النجاح في كوب26”.بدوره، قال جون كيري رئيس الوفد الأمريكي “اتفق أكبر اقتصادين في العالم على العمل معًا بشأن الانبعاثات في هذا العقد الحاسم.”جاء إعلان جلاسكو الصيني-الأمريكي بشأن تعزيز العمل المناخي في عشرينيات القرن الحالي على الرغم من التوترات السياسية المتزايدة بين القوتين، والتي انعكست في محادثات المناخ.وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الرئيس الصيني شي جين بينج لـ “عدم حضوره”. بعد ذلك، انتقد شي الولايات المتحدة في مقابلة مع صحيفة “ذا جارديان” قائلاً: “لسنا مثل بعض الدول التي انسحبت من اتفاقية باريس بعد الدخول في محادثات” في إشارة إلى أمريكا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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