“لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية اليوم الأربعاء، عن تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا.

وذكرت الشركة في تغريدة لها على موقع “تويتر” أنه يتوجب على المسافرين المتوجهين إلى إسبانيا الإدلاء بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا، تفيد بتلقيحهم بالكامل إما بلقاح أسترازينيكا، جونسون،موديرنا، فايزر، سيروم إنستيتيوت أوف إنديا، سينوفارم أو سينوفاك، وذلك قبل 14 يوم على الأقل من الوصول إلى إسبانيا.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في الدخول إلى إسبانيا أو المرور عبرها ملء استمارة المراقبة الصحية قبل المغادرة.

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