“لارام” تحدد تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا

2021-11-10 / 5:24 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية اليوم الأربعاء، عن تدابير جديدة للسفر إلى إسبانيا.

وذكرت الشركة في تغريدة لها على موقع “تويتر” أنه يتوجب على المسافرين المتوجهين إلى إسبانيا الإدلاء بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا، تفيد بتلقيحهم بالكامل إما بلقاح أسترازينيكا، جونسون،موديرنا، فايزر، سيروم إنستيتيوت أوف إنديا، سينوفارم أو سينوفاك، وذلك قبل 14 يوم على الأقل من الوصول إلى إسبانيا.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في الدخول إلى إسبانيا أو المرور عبرها ملء استمارة المراقبة الصحية قبل المغادرة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 نونبر الجاري

2021-11-10 / 6:16 مساءً
Photo of أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون ونصف ألف شخص يتلقون الجرعة الثالثة…

2021-11-10 / 5:40 مساءً
Photo of تسجيل 151 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 151 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24…

2021-11-10 / 4:35 مساءً
Photo of رفقة كبار المسؤولين القضائين.. وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية بالداخلة

رفقة كبار المسؤولين القضائين.. وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية…

2021-11-10 / 3:15 مساءً
Photo of الحسيمة.. أطباء بالقطاع العام يحتجون ويطالبون بتفعيل طلبات انتقالهم

الحسيمة.. أطباء بالقطاع العام يحتجون ويطالبون بتفعيل طلبات انتقالهم

2021-11-10 / 2:57 مساءً
Photo of ضمنها المغرب.. التزام 50 بلدا بتطوير أنظمة صحية منيعة

ضمنها المغرب.. التزام 50 بلدا بتطوير أنظمة صحية منيعة

2021-11-10 / 2:38 مساءً
Photo of يهم السائقين.. الدرك الملكي يطلق تقنية لضبط المتهربين من أداء الغرامات

يهم السائقين.. الدرك الملكي يطلق تقنية لضبط المتهربين من…

2021-11-10 / 1:14 مساءً
Photo of بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. ترامواي البيضاء يغير مواعيد انطلاق عرباته

بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. ترامواي البيضاء يغير مواعيد…

2021-11-10 / 11:57 صباحًا
Photo of “الصحة” تطلق حملة وطنية للتحسيس بأهمية وجبة الفطور

“الصحة” تطلق حملة وطنية للتحسيس بأهمية وجبة الفطور

2021-11-10 / 10:13 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-11-10 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق