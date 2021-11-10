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“الصحة” تطلق حملة وطنية للتحسيس بأهمية وجبة الفطور

2021-11-10 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الحملة الوطنية التحسيسية حول أهمية تناول وجبة الفطور لدى الأطفال والمراهقين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 نونبر إلى 10 دجنبر2021، تحت شعار:” فطورك أساس صحتك ”

وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس الآباء والمراهقين والأطفال بأهمية تناول وجبة الفطور، وكذا تسليط الضوء على فوائدها ومكوناتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وجبة الفطور المتوازنة توفر للجسم ما بين 20 إلى 25% من الطاقة التي يحتاجها في اليوم، كما تساعد على تحسين التركيز والانتباه والتفكير ومهارات الحفظ والتحليل، مما يساهم في تحسين الأداء الدراسي. كما أن وجبة الفطور لها فوائد عديدة؛ كالتحكم في الشهية وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية والسمنة وزيادة الوزن.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يحدد صحة الفرد؛ ذلك أن وجبة الفطور هي إحدى القواعد الأولى لنظام غذائي متوازن، حيث يوفر لهم جميع العناصر الغذائية اللازمة لتغطية احتياجاتهم ليكونوا في أفضل قدراتهم ومستويات طاقتهم.

وبهذه المناسبة، بلورت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من الأنشطة التواصلية التحسيسية، ضمنها حملة إعلامية ورقمية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تحسيسية للقرب على المستوى الجهوي وستشمل كذلك القطاعات الشريكة إلى جانب المجتمع المدني.

هذا وسيتم توفير دعامات تواصلية سمعية بصرية وأخرى مطبوعة سيتم وضعها رهن إشارة العموم وباقي الفاعلين على مستوى البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “صحتي” على الرابط التالي: www.sehati.gov.ma

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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