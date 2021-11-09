ناصر بوريطة

بوريطة: مجلس الأمن عزز موقف المغرب في قراره الأخير

2021-11-09 / 4:37 مساءً
0
هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مجلس الأمن عزز في قراره الأخير موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وإقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة التي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائها.

وذكر بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المجلس نوه بالزخم المنبثق عن المائدتين المستديرتين الأولى والثانية في جنيف، كما أكد بشكل صريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف الحقيقية لهذا النزاع -رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشة مجلس الأمن بشراسة من قبل بعض الأطراف الحقيقة- تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما في المسلسل السياسي.

وشدد مجلس الأمن، يضيف بوريطة، على مشاركة الأطراف الحقيقية المعنية بالنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية بالإشارة إليها بالاسم أكثر من 6 مرات رغم كل مناوراتها وضغوطاتها على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها والتنصل من مسؤوليتها.

كما أكد المجلس على محددات ومرجعيات الملسلسل الأممي الرامي الى إيجاد حل سياسي واقعي عملي مستدام وومتوافق بشأنه ما يعني أن كل حل عكس هذا فهو غير مطروح تماما.

وأشار بوريطة، إلى أن مجلس الأمن آخذ على الأطراف الأخرى وخاصة مليشيات البوليساريو انتهاكها وقف إطلاق النار القائم منذ 1991 وطالبها بالكف عن الأعمال المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأخير شدد مجلس الأمن، على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في إشارة واضحة الى مسؤولية البلد المضيف، علما بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان قد التنبيه الى الوضع الانساني والحقوقي المتردي الذي تعيشه ساكنة المخيمات واختلاسات المساعدات الموجهة للمحتجزين. يختم بوريطة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء المغربية.. إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب

الصحراء المغربية.. إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب

2021-11-09 / 5:03 مساءً
Photo of بوريطة: بعض الأطراف الحقيقية في “النزاع المفتعل” تناور للتنصل من مسؤوليتها

بوريطة: بعض الأطراف الحقيقية في “النزاع المفتعل” تناور للتنصل…

2021-11-09 / 4:29 مساءً
Photo of بوريطة: تأكيد الملك على مغربية الصحراء رسالة واضحة وقوية للجميع

بوريطة: تأكيد الملك على مغربية الصحراء رسالة واضحة وقوية…

2021-11-09 / 4:10 مساءً
Photo of بوريطة: الخطاب الملكي كان شافيا ومؤسسا بكل المقاييس

بوريطة: الخطاب الملكي كان شافيا ومؤسسا بكل المقاييس

2021-11-09 / 3:58 مساءً
Photo of وهبي: الوزارة ستستغل جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية

وهبي: الوزارة ستستغل جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية

2021-11-09 / 3:43 مساءً
Photo of في اتصال هاتفي بين بوريطة ونظيره الإيطالي.. الاتفاق على تسريع تنزيل الشراكة

في اتصال هاتفي بين بوريطة ونظيره الإيطالي.. الاتفاق على…

2021-11-09 / 3:04 مساءً
Photo of بايتاس عن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان: “سنناقشه في شموليته”

بايتاس عن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان: “سنناقشه…

2021-11-09 / 1:42 مساءً
Photo of بايتاس: “بإمكان العمل الجمعوي أن يرفع معدل النمو وسندعم الجمعيات الجادة”

بايتاس: “بإمكان العمل الجمعوي أن يرفع معدل النمو وسندعم…

2021-11-09 / 1:08 مساءً
Photo of الملك مبرقا العاهل السعودي: “معتزون بعرى الأخوة الراسخة التي تشدنا”

الملك مبرقا العاهل السعودي: “معتزون بعرى الأخوة الراسخة التي…

2021-11-09 / 12:32 مساءً
Photo of الاتحاد الاشتراكي يعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني يوم 20 نونبر

الاتحاد الاشتراكي يعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني يوم 20…

2021-11-09 / 11:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق