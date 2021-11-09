بوريطة: الخطاب الملكي كان شافيا ومؤسسا بكل المقاييس

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، كان خطابا شافيا ومؤسسا بكل المقاييس، أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا الترابية، وعززها بأفق سياسي متكامل.

وقال بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء، يشكل خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصيل مكتسبات المملكة في المحافل الدولية .

كما يعد الخطاب الملكي، يضيف بوريطة، مؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى، صاغ جلالته معالمه وتروم التوجه بكل حزم وثقة نحو الطي النهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.

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