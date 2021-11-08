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بنعلي: 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمغرب و100 محطة جديدة في أفق 2022

2021-11-08 / 4:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل مع القطاعات المعنية لادخال تقنيات المجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه تم تشغيل حوالي 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمغرب حتى اليوم.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم إنشاء حوالي 100 محطة في أفق 2022 وكذا انجاز دراسة جدوى لتطوير النقل المستدام واستعمال وسائل النقل الكهربائية من الشركاء المعنيين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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