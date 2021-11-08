الوزيرة بنعلي: عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يراهن على تحقيق السيادة الطاقية، من خلال العزم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود لتنزيلها وفق التوجيهات الملكية السامية.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “بدأنا العمل على تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لجلب الامدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي”.

وأضافت الوزيرة، أن الملك أعطى تعليماته السامية قصد تسريع مثالية الادارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة، لافتة إلى بلورة الوزارة لبرنامج يهدف لاعتماد الطاقة المتجدده بالادارات وتنزيله.

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