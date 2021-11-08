إختراق هواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين تثير ضجة دولية

2021-11-08 / 11:55 صباحًا
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

طفت على واجهة الاحداث في الشرق الاوسط، خبر إكتشاف عملية تجسس على هواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين، وأصابع الاتهام تشير الى الأجهزة الإستخباراتية الإسرائلية، والتي بدورها نفت ضلوعها في هذه العملية التي تابعتها اليوم الاثنين منظمات حقوقية دولية .

من تعرضوا لاختراق هواتفهم ، يتهمون إسرائيل، عبر برنامجها “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “إن إس أو” بعد فحص ثلاث هيئات دولية لهواتفهم.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه بحسب التقرير فإن أربعة من الهواتف المخترقة ببرنامج التجسس “بيغاسوس” تحمل أرقاما إسرائيلية ، وأصحابها من سكان القدس الشرقية ويحملون بطاقات هوية إسرائيلية.

وبحسب التقرير الجديد، فإن ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين المخترقة هواتفهم هم أعضاء في منظمات المجتمع المدني التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس “منظمات إرهابية”.

وقالت إسرائيل إن لديها المعلومات الاستخبارية التي تكشف سبب اتخاذ قرارها وأنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن لإطلاع الأمريكيين عليها، لكنها لم تكشف أبدا عن فحوى هذه المعلومات المفترضة.

ومن بين ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين الذين استخدم ضدهم برنامج “بيغاسوس” هم : غسان خلايقة، باحث ميداني في الحق – أقدم مؤسسة قانونية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وصلاح حموري المحامي في منظمة الضمير لدعم المعتقلين الفلسطينيين، وأوبي العبودي مدير معهد بيسان للأبحاث وهو يحمل الجنسية الأمريكية.

يشار إلى أن برنامج “بيغاسوس” أثار قبل نحو شهرين ضجة دولية، بعدما كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أن البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم حيث تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي جزائري الجنسية

فرنسا.. المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي جزائري الجنسية

2021-11-08 / 10:57 صباحًا
Photo of صرخ ب”اسم النبي” وهاجم شرطي بسكين.. هجوم يهز فرنسا

صرخ ب”اسم النبي” وهاجم شرطي بسكين.. هجوم يهز فرنسا

2021-11-08 / 10:22 صباحًا
Photo of بعد 20 شهرا من الإغلاق.. الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها

بعد 20 شهرا من الإغلاق.. الولايات المتحدة تعيد فتح…

2021-11-08 / 9:22 صباحًا
Photo of رغم إجراءاتها الصارمة.. كورونا يعود للتفشي في الصين ويثير المخاوف من جديد

رغم إجراءاتها الصارمة.. كورونا يعود للتفشي في الصين ويثير…

2021-11-07 / 11:23 مساءً
Photo of ميركل: “لا أعرف ماذا سأفعل بعد مغادرتي السلطة ربما سأقرأ وأنام كثيرا”

ميركل: “لا أعرف ماذا سأفعل بعد مغادرتي السلطة ربما…

2021-11-07 / 11:05 مساءً
Photo of غارات جوية للتحالف العسكري تخلف 138 قتيل في اليمن

غارات جوية للتحالف العسكري تخلف 138 قتيل في اليمن

2021-11-07 / 6:31 مساءً
Photo of الكويت.. توقيف أجنبية “كتبت آية قرآنية على ساقها”

الكويت.. توقيف أجنبية “كتبت آية قرآنية على ساقها”

2021-11-07 / 3:58 مساءً
Photo of يقر الزواج المدني.. أبوظبي تصدر قانون أحوال شخصية لغير المسلمين

يقر الزواج المدني.. أبوظبي تصدر قانون أحوال شخصية لغير…

2021-11-07 / 2:28 مساءً
Photo of بايدن يدعو لمؤتمر دولي حول الديمقراطية

بايدن يدعو لمؤتمر دولي حول الديمقراطية

2021-11-07 / 12:23 مساءً
Photo of إسرائيل تجلي عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا

إسرائيل تجلي عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا

2021-11-07 / 12:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق