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أمن البيضاء يوقف مواطنا تركيا مبحوث عنه دوليا بتهمة القتل

2021-11-06 / 4:19 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 5 نونبر الجاري، من توقيف مواطن تركي، يبلغ من العمر 42 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية التركية في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ويأتي توقيف المواطن التركي المبحوث عنه في سياق علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني التي تنخرط فيها المملكة المغربية، بهدف مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المواطن التركي الموقوف كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في سنة 2015 فوق الأراضي التركية.

وقد تم عرض المشتبه فيه مساء أمس الجمعة على النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداعه بالسجن المحلي بسلا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بناءا على طلب السلطات القضائية التركية.

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