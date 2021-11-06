“التدبير الإلكتروني للتحفيظ العقاري” على طاولة مجلس الحكومة

2021-11-06 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

ينعقد ،يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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