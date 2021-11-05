طرفاية: رجال ونساء التعليم تُكرم أصغر نساء شاركن في المسيرة الخضراء

2021-11-05 / 9:06 مساءً
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هبة بريس – اشعبان لحبيب

خصص رجال ونساء التعليم لمديرية إقليم طرفاية وبشراكة مع جمعية اباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة الثانوية الإعدادية إبن تومرت مساء اليوم 5 من نونبر 2021، تكريما لنساء نظيرا لمشاركتهم في هذا الحدث التاريخي المهم.

وقالت الناشطة الحقوقية، بالمركز المغربي للحقوق الإنسان بطرفاية، إن هذا التكريم من طرف الأطر الإدارية والتربوية لذات المؤسسة التعليمية، يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء. التي شاركت فيها وعمرها لا يتجاوز 13 سنة، وأضافت أن مساهمة النساء في هذا الحدث التاريخي الوطني، الذي اكتسى أهمية بالغة من خلال تواجد المرأة المغربية إلى جانب الرجل المغربي، في المعارك الوطنية السلمية لاسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للمغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى.

وفي معرض حديثها، أكدت فاطمة لعسيري، أن المغاربة من طنجة إلى الكويرة ألفوا التضحية بالنفس والنفيس لإعلاء كلمة الوطن إبان الدفاع عن قضاياه العادلة، في الماضي كما في الحاضر والمستقبل بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عظيما، حيث توجهت بالشكر الجزيل إلى الجهة التي نظمت هذا الحفل التكريمي، وإلى السلطات المحلية، وبحضور اجيال المستقبل الذين رأت فيهم حماس وحب للوطن وتعلقهم بالثوابت والمقدسات.

كما تم تكريم حسن الداودي، مقاوم ومشارك بالمسيرة الخظراء من مدينة طرفاية حيث شكر بدوره الجهة المنظمة، من اطر ورجال ونساء التعليم لمديرية طرفاية، وكذا السلطات المحلية، التي ساهمت في انجاح هذا الحفل المميز الذي أدخل الفرحة والبهجة كبيرة في نفوس الحضور عبر الانصات للاخطابات المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وكلماته التي لازالت عالقة في قلوبنا منذ سنة 1975.

وفي ختام هذا اللقاء، تم توزيع الشهادات تكريمية على السيدة فاطمة لعسيري، والسيد حسن الداودي، وباقي المدعوين والمشاركين، من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و مندوب المقاومة وأعضاء جيش التحرير.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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