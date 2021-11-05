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المجلس العربي يدعو المغرب والجزائر إلى التهدئة وضبط النفس

2021-11-05 / 1:08 مساءً
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هبة بريس

دعا “المجلس العربي”، اليوم الجمعة، المغرب والجزائر إلى “التهدئة وضبط النفس وإطفاء فتيل الفتنة بين البلدين الجارين”.

ودعا المجلس في بيان له، قيادة البلدين إلى التهدئة وضبط النفس وإطفاء فتيل الفتنة التي تهدد بإيقاد نار الحرب وتخريب الاستقرار في المنطقة وزيادة منسوب الأحقاد.

وأعرب عن “القلق الشديد بسبب الخطوات التصعيدية المتلاحقة بين الجزائر والمغرب، بشكل ينذر بمزيد من التأزم وبإمكانية التصادم”.

واعتبر المجلس أن “من واجب الشعبين في الجزائر والمغرب، وقواهما الحية في البرلمانيين والأحزاب والمنظمات والتنظيمات الشبابية وغيرها، العمل على تطويق الخلاف بين بلديهما ومنع انتشار الفتنة والعداوة”.

كما دعا من وصفهم بـ”عقلاء الأمة” إلى التدخل وتهدئة الأمور بين البلدين العربيين.

وشدد المجلس، على أهمية تنظيم فعاليات شعبية وإعلامية في بلدان عربية عدة من أجل تشجيع التفاهم والانسجام بين نخب المغرب والجزائر لمحاصرة الفتنة المتصاعدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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