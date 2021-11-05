وجدة .. توقيف شخصين متورطين بحيازة وترويج شحنات من السجائر المهربة

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، ليلة أمس الخميس 04 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج شحنات من السجائر ومادة “المعسل” المهربة.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها بمنزل بالحي الحسني بمدينة وجدة من ضبط المشتبه فيهما، فيما مكنت عمليات التفتيش بهذا المنزل ومرآب متصل به من حجز 8800 علبة من السجائر المهربة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 440 علبة من مادة “المعسل” و100 علبة من ورق تلفيف السجائر و1080 علبة أخرى من مادة “الكربون” التي تستعمل في إشعال “الشيشة” ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع المتورطين والمشاركين في هذه القضية، والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في السجائر ومادة “المعسل” المهربة.

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