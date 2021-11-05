وجدة .. توقيف شخصين متورطين بحيازة وترويج شحنات من السجائر المهربة

2021-11-05 / 11:39 صباحًا
0
هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، ليلة أمس الخميس 04 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج شحنات من السجائر ومادة “المعسل” المهربة.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها بمنزل بالحي الحسني بمدينة وجدة من ضبط المشتبه فيهما، فيما مكنت عمليات التفتيش بهذا المنزل ومرآب متصل به من حجز 8800 علبة من السجائر المهربة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 440 علبة من مادة “المعسل” و100 علبة من ورق تلفيف السجائر و1080 علبة أخرى من مادة “الكربون” التي تستعمل في إشعال “الشيشة” ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع المتورطين والمشاركين في هذه القضية، والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في السجائر ومادة “المعسل” المهربة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار رعدية يوم غد السبت بعدد من…

2021-11-05 / 12:33 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الوزير بنسعيد ينقل المعرض الدولي للكتاب من البيضاء إلى الرباط

بسبب كورونا.. الوزير بنسعيد ينقل المعرض الدولي للكتاب من…

2021-11-05 / 9:53 صباحًا
Photo of الرصاص يلعلع ببرشيد لتوقيف شخص رفض الامتثال للأمن

الرصاص يلعلع ببرشيد لتوقيف شخص رفض الامتثال للأمن

2021-11-05 / 9:14 صباحًا
Photo of المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة

المغرب نموذج للدول الإفريقية في مجال حماية البيئة

2021-11-05 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-11-05 / 7:00 صباحًا
Photo of 11.5 مليار سنتيم لتوسيع وتقوية منعرجات “تيزي نتلغمت”

11.5 مليار سنتيم لتوسيع وتقوية منعرجات “تيزي نتلغمت”

2021-11-04 / 11:04 مساءً
Photo of سحب رخصة بيع الخمور لفندق مصنف بفاس

سحب رخصة بيع الخمور لفندق مصنف بفاس

2021-11-04 / 10:47 مساءً
Photo of الحكومة تلجأ لمنابر الجمعة من أجل إقناع المواطنين باللقاح

الحكومة تلجأ لمنابر الجمعة من أجل إقناع المواطنين باللقاح

2021-11-04 / 9:45 مساءً
Photo of علاج كورونا عن طريق الفم..”مولنوبيرافير” يحظى بأول موافقة رسمية

علاج كورونا عن طريق الفم..”مولنوبيرافير” يحظى بأول موافقة رسمية

2021-11-04 / 7:50 مساءً
Photo of تطوان ..ملتمس لقائد ملحقة “المحنش” بتنفيذ حكم قضائي لاغلاق باب محدث بواجهة منزل

تطوان ..ملتمس لقائد ملحقة “المحنش” بتنفيذ حكم قضائي لاغلاق…

2021-11-04 / 7:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق