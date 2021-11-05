تأجيل دورة إستثنائية لمجلس جهة فاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

عقد مجلس جهة فاس مكناس دورة استثنائية يوم أمس الخميس 4 نونبر 2021 ، التي كانت مبرمجة على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجهة إلا أنها إنطلقت حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وبحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة وأطر المجلس.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية بعد دورتين استثنائيتين تم خلالهما المصادقة على النظام الداخلي وتشكيل لجان المجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم، وكذا الاعلان عن رؤساء الفرق المكونة لمجلس الجهة.

وبعد ان استعرض رئيس مجلس الجهة عبد الواحد الانصاري اهم الخطوط العريضة لنقط الدورة والتي تميزت 8 نقط، ليتدخل بعد ذلك رشيد الفائق بصفته رئيس فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بالجهة في إطار نقطة نظام حيث طالب بوقف الجلسة لمدة عشرة دقائق لاجتماع رؤساء الفرق وهو ماتم قبوله ليعود بعد ذلك رئيس الجهة عبد الواحد الانصاري ليعلن تأجيل الدورة الإستثنائية الى يوم الاربعاء 10 نونبر المقبل .

ومن النقط التي أثارت الكثير من التساؤلات هو محاولة المجلس الحالي المصادقة على اتفاقية بين الجهة ووكالة المغرب العربي التي مقرها بالرباط في الوقت الذي يتم فيه إقصاء المقاولات الصحفية المحلية والجهوية من الدعم لأنها من مقررات. مخلفات المجلس السابق.

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