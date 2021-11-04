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الحكومة تتجاهل اتهامات الجزائر وتتمسك ب”مبادئ حسن الجوار“

2021-11-04 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، الرد على اتهامات الرئاسة الجزائرية للمغرب باستهداف ثلاثة مدنيين بسلاح متطور، مؤكداً أن المواضيع الديبلوماسية يتكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، بالتعليق عليها، على حد تعبيره.

وأضاف بيتاس، خلال جوابه على أسئلة الصحافيين، عقب الندوة التي تلت المجلس الحكومي، قائلاً ”أن المغرب يعتمد احترام دقيق لمبادئ حسن الجوار مع الجميع”.

هذا وكان بلاغ للرئاسة الجزائرية، قد صدر يوم أمس الأربعاء، يتهم فيه المغرب باستهداف شاحنتين جزائريتين، توفي على إثرها ثلاثة مدنيين جزائريين، متوعداً المغرب بالعقاب، على حد تعبير البلاغ.

هذا ولم يصدر أي رد من جهة رسمية مغربية، على هذه الاتهامات الخطيرة، التي من شأنها افتعال مشاكل خطيرة بالمنطقة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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