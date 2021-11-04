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الرباط وسلا تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-04 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء وإلى غاية الساعة السادسة من صباح الخميس:

– الرباط-سلا : 14 ملم

– فاس : 12 ملم

– الرباط-المدينة : 10 ملم

– مكناس : 8 ملم

– شفشاون : 7 ملم

– بنسليمان : 5.5 ملم

– المحمدية : 5 ملم

– الجديدة : 4 ملم

– الحسيمة والقنيطرة : 3 ملم

– وجدة والناظور وتازة وبني ملال وخريبكة : 2 ملمتر

– طنجة والنواصر : ملمتر واحد

– آسفي وميدلت وسيدي إفني وطانطان وتيط امليل : أقل من ملمتر واحد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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