الرباط وسلا تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء وإلى غاية الساعة السادسة من صباح الخميس:

– الرباط-سلا : 14 ملم

– فاس : 12 ملم

– الرباط-المدينة : 10 ملم

– مكناس : 8 ملم

– شفشاون : 7 ملم

– بنسليمان : 5.5 ملم

– المحمدية : 5 ملم

– الجديدة : 4 ملم

– الحسيمة والقنيطرة : 3 ملم

– وجدة والناظور وتازة وبني ملال وخريبكة : 2 ملمتر

– طنجة والنواصر : ملمتر واحد

– آسفي وميدلت وسيدي إفني وطانطان وتيط امليل : أقل من ملمتر واحد.

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