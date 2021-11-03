عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة

العسكر يسعون لجر المنطقة الى المجهول بعد اتهام المغرب بقتل 3 جزائريين

2021-11-03 / 3:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن النظام الجزائري يبذل قصارى جهوده ويستغل كافة الوسائل اللامشروعة واللامحسوبة العواقب لجر المنطقة نحو المجهول وإعلان الحرب.

آخر شطحات نظام العسكر، إصداره لبلاغ رسمي اليوم الأربعاء، جاء فيه أن “3 جزائريين قتلوا بقصف لشاحناتهم على الطريق بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، معتبرا أن الجريمة لن تمر دون عقاب”.

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع القوات المغربية في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور.

بيان النظام الجزائري، اعتبره عدد من المتتبعين محاولة جديدة من العسكر لجر المنطقة نحو المجهول، ورد فعل منه بسبب سياسة التجاهل التي تنهجها المملكة ضد حماقات تبون وحاشيته.

وشدد متتبعون، على أن النظام الجزائري يوجه إعلامه طيلة الأشهر الأخيرة لتهيئ الرأي العام لتحرك عسكري غير محسوب العواقب والنتائج.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  3. شطحات نظام العسكر النظام الجزاءري بعد كل انهزام وخاصة في ملف الصحراء المغربية.وبعد كل المؤامرات والدساءس والاكاذيب
    الصبيانية المتكررة والمفتوحة.هاهو يلجأ الان الى
    خلق مسرحيات و اكاذيب واتهامات واهية لا تنطلي على احد

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