تفاصيل حصرية عن واقعة اطلاق النار بسيدي رحال الشاطئ “فيديو”

منفلوطي/ طارق عبلا_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن التحقيقات لازالت جارية إلى حد كتابة هذه الأسطر من قبل فرق البحث والتحقيق التابعة للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، بغية فك كافة خيوط هذه الواقعة التي كانت جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، أمس الثلاثاء مسرحا لها، إذ تحولت إلى قبلة للباحثين عن تفاصيل واقعة اطلاق النار التي أودت بحياة شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا اتباعا لتلقي الإسعافات الأولية، في الوقت الذي أفلحت فيه عناصر الدرك الملكي من شل حركة المشتبه فيه الرئيسي في وقت قياسي.

التحقيقات التي قادها المحققون طالت الشاب القاصر المشتبه فيه الرئيسي ووالده، رفقة شاب آخر وشابة، لاسيما بعد تردد معلومات تفيد بأن أصل المشكلة يعود إلى اندلاع ملاسنات ومشادات كلامية بين القاصر وشاب آخر حول ماقيل عن احتمال وجود علاقة غرامية جمعت الأخير بشابة، مما جعل المشتبه فيه الرئيسي يتوجه إلى منزل والده ويعمد على استعمال بندقية الصيد التي تعود ملكيتها لوالده، في مواجهة غريمه الذي وما ان أحس بالخطر، حتى أطلق ساقيه للريح قبل ان يتدخل العديد من المواطنين لثنيه القاصر عن صنيع فعلته مما تسبب في مقتل اثنين من جمهور المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت ذات المصادر، أن خبر إطلاق النار هذا، الذي خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الأمنية، عجل بانتقال عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي رحال الشاطئ تحت اشراف قائد سرية الدرك الملكي بمدينة برشيد، حيث تم توقيف القاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي ووالده في زمن قياسي، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما دخلت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات على خط الواقعة، في إطار عمل مشترك بين سرية سطات وبرشيد لاستكمال كافة مجريات التحقيقات التي طالت الشاب موضوع النزاع وشابة أخرى يعتقد أنها كانت على علاقة غرامية مع المشتبه فيه الرئيسي، كما اتسعت دائرة التحقيقات لتشمل العديد من شهود عيان.

ويشار، أن منطقة سيدي رحال الشاطئ، أخذت حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، بعد أن تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر، مما خلف ردود أفعال متباينة وروايات عديدة لمواطنين ممن عاينوا الواقعة.

هبة بريس بدورها انتقلت إلى عين المكان، وأعدت الربورطاج التالي:

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