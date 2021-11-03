“فيسبوك” تعلن إلغاء نظام التعرف على الوجه

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة فيسبوك أنها قررت إلغاء نظام التعرف على الوجه الذي يحدد تلقائيا هوية المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، فيما أرجعته إلى مخاوف اجتماعية متنامية بشأن استخدام مثل هذه التكنولوجيا.

وكتب جيرومي بيسينتي نائب رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي في فيسبوك في منشور على مدونة “لا تزال الجهات التنظيمية تبحث تقديم مجموعة واضحة من اللوائح التي تحكم استخدامه… وسط حالة عدم اليقين المستمرة نعتقد أنه من المناسب قصر استخدام نظام التعرف على الوجه على حالات محدودة”.

يأتي إلغاء نظام التعرف على الوجه من قبل أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التكنولوجيا عملية تدقيق بشأن السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بأخلاقيات استخدام التكنولوجيا.

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