السلفادور: ندعم حلا في إطار الاحترام “التام” للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

أعربت دولة السلفادور، في نيويورك، عن دعمها لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار “الاحترام التام” لوحدة المملكة وسيادتها.

وقال ممثل السلفادور، في مداخلة له أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في عام 2007 “حلا قابلا للتطبيق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجدد الدبلوماسي السلفادوري دعم بلاده للعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، رحب ممثل السلفادور بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، معربا عن رغبته في الوصول إلى حل “سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

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