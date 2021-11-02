أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر “كوب-26″، أن المغرب يتوفر على أحدث بنيات البحث و الابتكار في مجال الطاقات النظيفة.

و أوضح رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار في مجال الطاقات النظيفة، سعيا إلى مصاحبة هذا التحول الطاقي.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش ، تم إنشاء شبكة منصات للبحث والابتكار، و يتعلق الأمر على الخصوص بـ “غرين إنيرجي بارك”، التي تعتبر منصة للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيات، و”غرين آند سمارت بيلدينغ بارك”، المنصة المخصصة للنجاعة الطاقية والشبكات الذكية والتنقل الكهربائي.

وأوضح المسؤول المغربي متوجها إلى حضور يتألف من شخصيات مرموقة كالأمير ويليام وبيل غيتس، أن هناك منصات أخرى توجد قيد التطوير، والتي تتعلق بالهيدروجين والكتلة الحيوية، فضلا عن تحلية المياه.

وأشار أخنوش إلى أن جهودا كبيرة تبذل، أيضا، من أجل تيسير تمويل هذه المشاريع، وذلك من خلال تشجيع مشاركة قوية للقطاع الخاص الوطني والدولي، مؤكدا أن المغرب يسلك طريق تنمية تقوم على اعتماد التكنولوجيات النظيفة، والنهوض بالبحث والابتكار الأخضر، وسيواصل بذل جهوده في هذا الاتجاه.

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