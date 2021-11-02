استنكار أرجنتيني للتسويف الجزائري بشأن قضية الصحراء

هبة بريس

هاجمت مجموعة من وسائل الإعلام الأرجنتينية التسويف الذي تمارسه الجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية.

و في هذا الصدد، أكدت منابر إعلامية أرجنتينية واسعة الانتشار بأن الجزائر هي من تضع العراقيل في مسلسل تسوية ملف الصحراء.

وتساءلت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن موقف الجزائر ومعها البوليساريو و هل ستواصل سياسة التصعيد التي ستضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، ولا سيما بعد تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قرار مجلس الأمن يشدد على المهمة الرئيسية للمبعوث الشخصي الجديد، ستافان دي ميستورا، والتي تتمثل في إعداد موائد مستديرة يتم فيها دعوة جميع أطراف النزاع دون استثناء: المغرب والجزائر و(البوليساريو) وموريتانيا”.

وأضافت ذات المصادرأنه في المقابل، تسعى الجزائر إلى عرقلة مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أجل إطالة أمد النزاع في المنطقة.

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