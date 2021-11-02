البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

2021-11-02 / 7:05 مساءً
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هبة بريس_طارق عبلا*

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للهراويين العمران بالبيضاء، أفلحت في توقيف شقيقين يشتبه فيهما المزودان الرئيسان للمنطقة فيما يخص المخدرات والأقراص المهلوسة، إضافة إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء.

المشتبه فيه الرئيسي والملقب بكوكوس رفقة شقيقه، كانا يشكلان خطرا كبيرا على ساكنة المنطقة والمناطق المجاورة، كما أنهما كانا موضوع مذكرات بحث وطنية، قبل أن يسقطا في كمين محكم، على الرغم من المقاومة الشرسة التي أبدياها في وجه عناصر الدورية أثناء قيامها بجولات روتينية.

وأضافت ذات المصادر أن الصيد الثمين هذا يأتي في سياق الحملات التمشيطية الروتينية التي دشنتها عناصر الدرك الملكي بالهراويين العمران بالبيضاء تحت اشراف قائد المركز لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها.

*الصورة من الأرشيف

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