المغرب يسعى لاستثمارات بطاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم

2021-11-02 / 9:06 صباحًا
0
هبة بريس

أفادت وزارة الخارجية، أن المغرب سيحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم.

وأضافت وزارة الخارجية أن البرنامج سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر تقول: “تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52٪ بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم.”

وأضافت الوزارة إن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق مجموعة من المكتسبات في المجال البيئي، من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي عززت حضوره على المستوى الدولي في هذا الميدان.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of هذا ما قضت به محكمة فاس في حق صيدليين مزورين .

هذا ما قضت به محكمة فاس في حق صيدليين…

2021-11-02 / 8:30 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-11-02 / 7:00 صباحًا
Photo of اونسا .. الموز المعروض في الأسواق الوطنية “سليم

اونسا .. الموز المعروض في الأسواق الوطنية “سليم

2021-11-01 / 11:48 مساءً
Photo of وزارة الفلاحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج والبيض والزيوت

وزارة الفلاحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج والبيض والزيوت

2021-11-01 / 11:00 مساءً
Photo of طنجة المتوسط: أعوان الجمارك يحجزون كمية مهمة من أجهزة الشحن دون ترخيص

طنجة المتوسط: أعوان الجمارك يحجزون كمية مهمة من أجهزة…

2021-11-01 / 10:48 مساءً
Photo of أمن بوجدور ينهي نشاط مبحوث عنه وطنيا لعدة جرائم.

أمن بوجدور ينهي نشاط مبحوث عنه وطنيا لعدة جرائم.

2021-11-01 / 10:31 مساءً
Photo of النقل الجوي.. 15 مليون مسافر متوقع سنة 2022

النقل الجوي.. 15 مليون مسافر متوقع سنة 2022

2021-11-01 / 10:10 مساءً
Photo of مسؤولة : تلقي 35 ألف تبليغ بخصوص مضاعفات لقاح “كورونا”

مسؤولة : تلقي 35 ألف تبليغ بخصوص مضاعفات لقاح…

2021-11-01 / 9:51 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الناشط نور الدين العواج إلى 15 نونبر

تأجيل محاكمة الناشط نور الدين العواج إلى 15 نونبر

2021-11-01 / 7:27 مساءً
Photo of راميريز: قرار توسيع نطاق الإشراف القنصلي لكولومبيا بالمملكة يغطي الصحراء المغربية

راميريز: قرار توسيع نطاق الإشراف القنصلي لكولومبيا بالمملكة يغطي…

2021-11-01 / 6:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق