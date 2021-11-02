المغرب يسعى لاستثمارات بطاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم

هبة بريس

أفادت وزارة الخارجية، أن المغرب سيحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم.

وأضافت وزارة الخارجية أن البرنامج سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر تقول: “تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52٪ بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم.”

وأضافت الوزارة إن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق مجموعة من المكتسبات في المجال البيئي، من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي عززت حضوره على المستوى الدولي في هذا الميدان.

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