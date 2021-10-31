القوة العمومية تفرق محتجين ضد اعتماد “جواز التلقيح” في خريبكة

2021-10-31 / 10:50 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

خرج مواطنون في وقفة احتجاجية ، مساء اليوم الأحد بخريبكة للتعبير عن رفضهم لإجبارية جواز التلقيح، مرددين شعارات مطالبة بالغاء ” الاجبار ”

هبة بريس راقبت منع القوة العمومية المحتجين من اللإحتجاج ، قبل أن تتحول التظاهرة إلى شد وجذب بين العناصر الأمنية ورافضي قرار إجبارية جواز التلقيح.

ورفع المشاركون في الاحتجاج العديد من الشعارات الرافضة الإلزام بالتوفر على جواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والحمامات، وغيرها،

وعملت عناصر الأمن على توقيف عدد من الشبان ونقلهم إلى مخافر الشرطة،.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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