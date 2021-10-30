عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

2021-10-30 / 9:02 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم السبت 30 أكتوبر على رأس الأمانة العامة.

وحصل ابن كيران على 1112 صوتا من أصل 1252، فيما نال عبد العزيز عماري 221 صوتا، وعبدالله بوانو 15 صوتا.

وعبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة بين كل من بنكيران والعماري وبوانو حيث آلت الامور الى بنكيران .

وكان مؤتمر الحزب قد صوت في وقت سابق على إسقاط مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع مدة سنة كاملة، وهو المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر، واشترط الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران إسقاطه للقبول بالعودة إلى قيادة الحزب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج سياسة الآذان الصماء “

بنعبد الله :الحكومة تسرعت في فرض جواز التلقيح وتنهج…

2021-10-30 / 7:45 مساءً
Photo of الممثل الدائم لفرنسا بمجلس الأمن : مخطط الحكم الذاتي يشكل قاعدة جدية لحل النزاع حول الصحراء

الممثل الدائم لفرنسا بمجلس الأمن : مخطط الحكم الذاتي…

2021-10-30 / 7:09 مساءً
Photo of قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل ذريع للجزائر والانفصاليين

قرار مجلس الأمن ..دعم قوي لمسلسل الموائد المستديرة وفشل…

2021-10-30 / 6:12 مساءً
Photo of هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف

هلال: يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري للأطفال في…

2021-10-30 / 5:27 مساءً
Photo of بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

2021-10-30 / 3:50 مساءً
Photo of البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

البجيديون ينتصرون لبنكيران ويصوتون برفض تأجيل المؤتمر الوطني

2021-10-30 / 3:08 مساءً
Photo of العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

2021-10-30 / 1:11 مساءً
Photo of انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”

انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”

2021-10-30 / 12:12 مساءً
Photo of اعتراف كولومبيا بمغربية الصحراء… تقزيم للدور الجزائري بدول أمريكا اللاتينية

اعتراف كولومبيا بمغربية الصحراء… تقزيم للدور الجزائري بدول أمريكا…

2021-10-30 / 11:27 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-10-30 / 9:13 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق