عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية
هبة بريس - الرباط
انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم السبت 30 أكتوبر على رأس الأمانة العامة.
وحصل ابن كيران على 1112 صوتا من أصل 1252، فيما نال عبد العزيز عماري 221 صوتا، وعبدالله بوانو 15 صوتا.
وعبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة بين كل من بنكيران والعماري وبوانو حيث آلت الامور الى بنكيران .
وكان مؤتمر الحزب قد صوت في وقت سابق على إسقاط مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع مدة سنة كاملة، وهو المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر، واشترط الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران إسقاطه للقبول بالعودة إلى قيادة الحزب.
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23 تعليقات
دليل على عدم وجود شباب ورجالات تسير حزب فاشل
رجل.سياسيا.بما.تحمله.الكلمة.من.معنا.والله.انه.يستحق.الرأسة.عن.جدارة.واستحقاق.انه.يستحق.القيادة
رجل بآلاف الرجال في زمن لم يعد فيه رجال.رغم كل زلاته أو أخطاءه فسيبقى احسن رئيس حكومة مر في المغرب أبا من أبا وكره من كره
لماذا ياسيد بنكران لم تترك عليك السياسة وأذهب ترتاح في منزلك انك لازلت في نقاهة هههههههههههه
ربما لم تستحمل الهزيمة في الإنتخابات الرئاسية والجماعية .. هههههههه
الشعب المغربي لايردكم في الحكومة الجديدة أليس لديكم وجه الحياء والحشمة هههههههه
أين هي أموال الشعب يا بنكيران هل وزعتها انت وصديقك العزيز العثماني هههههههههههه
نحن نريد محاربة الفاسدين الذين افسدوا المغرب وأنتم تريدون الرجوع الى السياسة .مابقيا سوى تفريق الزكاة هههههههههههه
آلله يمهل ولا يهمل والحمدلله ولاشماتة نقول لك السيد بنكيران اصبحت لاشئ عند المغاربة عنصر محايد هههههههههههه.
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم نحن نريد التغير في كل شيء حتى في البشر هههههههه
هل هذا من أجل رجوعك إلى الرئاسة لن تصل الى هذآ الهدف ولو انطبقت السماء عن الارض.لن تحلمه ولو في الحلم.هههههه
إن حزب العدالة والتنمية من افشل الأحزاب السياسية هو كارثة كبرى لدى المغاربة.
بنكيران لايشبه احدا في النفاق أبدا هههههههههههه
هل تشافيت من العملية الجراحية التي قمت بها في فرنسا هههههههه
لايعقل مثلك لم يشبع .انظر الى بطنك كم من أموال الشعب المغربي هضمتها حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
إنك رجل انتهازي والمغاربة معارضونك لانك السبب الرئيسي وراء ارتكاب الجرائم الغير المباشرة كم من عائلة تشردت وتدمرت بسببك…
اليس لك ضمير يستحي من نفسك ياسيد بنكران لم نريدك إنك خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن حزب الاحرار هو حزب النزاهة والشفاهية والمصداقية وانت العكس الصحيح.
إن مسرحيتك السياسية انتهت بانهزامك في الانتخابات الرئاسية والجماعية انتهت بالهزيمة هههههههههههه
يجب المحاسبة اولا قبل كل شيء وحينئذ تكلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟