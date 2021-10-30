عاجل.. انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

هبة بريس - الرباط

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم السبت 30 أكتوبر على رأس الأمانة العامة.

وحصل ابن كيران على 1112 صوتا من أصل 1252، فيما نال عبد العزيز عماري 221 صوتا، وعبدالله بوانو 15 صوتا.

وعبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة بين كل من بنكيران والعماري وبوانو حيث آلت الامور الى بنكيران .

وكان مؤتمر الحزب قد صوت في وقت سابق على إسقاط مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع مدة سنة كاملة، وهو المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر، واشترط الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران إسقاطه للقبول بالعودة إلى قيادة الحزب.

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