بنكيران في المقدمة.. البيجيدي يرشح 6 أسماء لخلافة العثماني

2021-10-30 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رشح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ستة أسماء لخلافة سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة.

وتم ترشيح كلا من عبد الإله بنكيران، وعبد العزيز عماري، وجامع المعتصم، وعبد الله بووانو، ثم إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد الحمداوي.

وفي هذا الصدد، عبر كل من المعتصم والأزمي والحمداوي عن اعتذارهم عن الترشح لقيادة الحزب، لتنحصر المنافسة على كل من بنكيران والعماري وبوانو.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. لا نرضى عن عبد الإله. بديلا
    عبد الإله رجل المرحلة القادمة
    عبد الإله رجل ليكون الحزب اولايكون
    عبد الإله رجل شعبوية وصراحة

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