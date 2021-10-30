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الصين تغلق دور السينما في بكين لاحتواء كورونا

2021-10-30 / 3:37 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، بإغلاق دور السينما، في الوقت الذي تسجل فيه البلاد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، قبل أقل من مئة يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في الرابع من فبراير.

وفي هذا الإطار، اعتمدت السلطات إجراءات صارمة للقضاء على وباء كورونا في الصين، التي تحصي حاليا أقل من 300 إصابة، غير أن الفيروس ما يزال متفشيا في ثلث الأقاليم الصينية الثلاثين تقريبا، ومنها بكين.

وقالت البلدية، الجمعة، إن كل دور السينما في منطقة ”شيتشنغ“ ستبقى مغلقة حتى 14 نوفمبر.

وتضم المنطقة، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة ”تيانانمين“.

ويأتي قرار بكين في وقت أعلنت فيه الصين السبت تسجيل 59 إصابة جديدة محلية بكورونا، على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يسجل منذ منتصف سبتمبر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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