العثماني: قيمة البيجيدي لا تتوقف عند حجم مقاعده البرلمانية

هبة بريس

أكد سعد الدين العثماني، أن العمل السياسي في حزب العدالة والتنمية لا يقتصر على اللحظة الانتخابية.

وذكر العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت ببوزنيقة، أن قيمة الحزب لا تتوقف عند حجم المقاعد البرلمانية التي قد يحوزها في هذه الانتخابات أو تلك، عبل على أهمية ذلك ودوره في الإصلاح والتدافع السياسي.

وشدد العثماني على أن الحزب ليس مجرد دكان انتخابي يلجأ إليه البعض برسم كل استحقاق، كما هو حال كثير من الأحزاب، بل هو مشروع إصلاحي كبير، وحزب سياسي حقيقي .

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