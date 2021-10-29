قراءة في خلفيات الموقف التونسي بالامتناع عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

2021-10-29 / 11:09 مساءً
0
هبة بريس _ س بويعقوبي

عبر المغرب اليوم الجمعة، عن إشادته بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والقاضي بتمديد بعثة المينورسو لسنة كاملة.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، قال إن مجلس الأمن جدد اليوم لبعثة المينورسو في الصحراء، بتصويت 13 عضو وامتناع عضوين وهما روسيا الاتحادية وتونس .

وبخصوص القرار التونسي الذي امتنعت فيه عن التصويت، لم يكن متوقعا ، حيث قال المحلل السياسي نوفل بعمري في تصريح لهبة بريس أن تونس صوتت بالامتناع على قرار مجلس الأمن حول الصحراء،و هو تصويت يظل له مبرراته بحكم وجود هذا البلد بين كماشتين، كماشة الجزائر المستعدة للقيام بكل شيئ من أجل زرع الاضطراب في المنطقة، و كماشة ليبيا التي تسعى لبناد دولة ليبية.

وأضاف البعمري في التصريح ذاته أن تونس متواجدة في وضع سياسي و أمني جد مضطرب قد يكون ساهم في الإعلان عن هذا الموقف، أي الامتناع عن التصويت، و هو حياد يجنب تونس “غضب” نظام جزائري أرعن مستعد للقيام بكل شيء من أجل نسف أي تقدم في المنطقة.

وأردف المحلل السياسي قائلا أن تونس تعيش على وقع اضطرابات داخلية كبيرة، مؤسساتية و سياسية أضف لذلك الضغط الاروبي و الأمريكي الأخير عليها من أجل عودة الحياة الديموقراطية بهذا البلد، لذلك فنحن أمام بلد هش سياسيا، و مؤسساته غير موجودة بعد حلها من طرف الرئيس التونسي قيس السعيد،و هو ما يضعف هذا البلد خارجيا و يجعله غير قادر على الإعلان عن مواقف واضحة من العديد من النزاعات منها نزاع الصحراء المفتعل.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة :”الجزائر لديها مشكلة اليوم مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن “

بوريطة :”الجزائر لديها مشكلة اليوم مع المجتمع الدولي ومجلس…

2021-10-29 / 10:49 مساءً
Photo of بوريطة :” كان هناك تردد فيما يخص تعيين إيفانكو، وتلبية لطلب الأمين العام، وافقنا“

بوريطة :” كان هناك تردد فيما يخص تعيين إيفانكو،…

2021-10-29 / 10:38 مساءً
Photo of هلال .. الموائد المستديرة حل “وحيد وأوحد” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

هلال .. الموائد المستديرة حل “وحيد وأوحد” لتسوية النزاع…

2021-10-29 / 10:07 مساءً
Photo of نهاية الوهم ..البلاغ رقم 352 : “حرب الأقصاف” تتبخر أمام واقعية مجلس الأمن والجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل .

نهاية الوهم ..البلاغ رقم 352 : “حرب الأقصاف” تتبخر…

2021-10-29 / 8:55 مساءً
Photo of قرار مجلس الأمن حول الصحراء ..روسيا تصدم الجزائر وقرار تونسي بامتناع “سلبي”

قرار مجلس الأمن حول الصحراء ..روسيا تصدم الجزائر وقرار…

2021-10-29 / 5:45 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على قرار مجلس الأمن

الصحراء المغربية.. روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على قرار…

2021-10-29 / 4:57 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة…

2021-10-29 / 4:33 مساءً
Photo of المحكمة الدستورية: 62 عريضة طعن بشأن منازعات انتخاب أعضاء مجلس النواب

المحكمة الدستورية: 62 عريضة طعن بشأن منازعات انتخاب أعضاء…

2021-10-29 / 2:57 مساءً
Photo of لقجع: “الرشوة موجودة في الصفقات ولي كيستحق شي حاجة خاص ياخذها”

لقجع: “الرشوة موجودة في الصفقات ولي كيستحق شي حاجة…

2021-10-29 / 1:56 مساءً
Photo of الملك مبرقا أردوغان: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

الملك مبرقا أردوغان: “حريصون على مواصلة العمل سويا”

2021-10-29 / 12:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق