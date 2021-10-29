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الأمن يعتقل قاتل زوجته الحامل بأكادير

2021-10-29 / 1:28 مساءً
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أحمد وزروتي - هبة بريس

اعتقلت صباح اليوم الجمعة 29 اكتوبر، عناصر الأمن المتهم بقتل زوجته الحامل خنقا بمنطقة أنزا العليا تدارت شمال مدينة أكادير.

وأكدت مصادر عليمة لهبة بريس أن عناصر الأمن الوطني أحضرت المشتبه فيه ،وهو زوج الضحية، إلى المنزل الذي وقعت فيه الجريمة صباح اليوم الجمعة .

وحسب روبورطاج سابق لهبة بريس، فقد وقعت جريمة قتل بمنطقة تدارت منذ أيام قليلة، حيث راح ضحيتها زوجة حامل تم خنقها من طرف زوجها لأسباب غير معروفة وبعد ذلك لاذ بالفرار.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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